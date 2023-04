Oggi, martedì 25 aprile 2023, due automobili si sono scontrate violentemente in via Milano all'altezza della rotonda di fronte all'Aldi.

Incidente a Cantù: forte impatto tra due auto in via Milano

Questa mattina, intorno alle 9.30, si è verificato un incidente a Cantù, in via Milano. Protagoniste due automobili, una Mercedes nera e una Fiat Panda grigia: la prima ha subìto l'impatto nella parte laterale destra, proprio all'altezza del posto del guidatore, mentre la seconda avrebbe colpito la prima con la parte anteriore dell'auto.

Ancora da definire eventuali responsabilità dei due utenti della strada, compito riservato alle Forze dell'ordine e in particolare ai Carabinieri arrivati sul posto pochi minuti dopo l'accaduto.

Insieme a loro un'ambulanza, arrivata in codice giallo, che ha prestato soccorso ad entrambe le persone coinvolte e anche una squadra dei Vigili del fuoco intervenuta per liberare la rotonda dalle due auto e mettere in sicurezza la zona.

Il traffico non risulta particolarmente rallentato.

Il luogo dell'incidente