Poco prima delle 13 di oggi, sabato 5 giugno 2021, si è verificato un incidente a Cantù. I soccorsi sono stati allertati d'urgenza, in codice rosso.

Incidente a Cantù, grave un motociclista 41enne

L'impatto è avvenuto tra un suv e una moto in via al Bersagliere, all'altezza del nuovo centro commerciale Viaggiatore Goloso. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 41 anni. Sul posto sono intervenuti la Croce Azzurra di Como e un'automedica, successivamente si è alzato in volo anche l'elisoccorso da Milano.

Per ricostruire la dinamica dell'accaduto è intervenuta la Polizia locale, impegnando quattro mezzi. Per alcuni minuti è stata chiuso al traffico il tratto di via Como che porta a via al Bersagliere. Le condizioni del ferito sarebbero gravi, ma non tali da metterlo in pericolo di vita. E' stato trasportato all'ospedale in codice giallo.