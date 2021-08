Incidente a Cantù, grave una donna.

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, domenica, in via Mentana. Il sinistro si è verificato attorno alle 16.30. Stando alle informazioni che è stato possibile raccogliere, una donna di 78 anni, residente a Cantù, stava viaggiando a bordo di una Fiat Panda in direzione del centro città, quando improvvisamente ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un albero e ribaltandosi. A provocare l'incidente è stato probabilmente un malore improvviso, che avrebbe impedito alla conducente di controllare il proprio veicolo. Nell'impatto non sono state coinvolte altre persone.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate l'ambulanza della Croce Rossa di Cantù insieme all'automedica e all'elisoccorso di Milano. In via Mentana erano presenti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia locale, impegnati nella ricostruzione della dinamica del sinistro. La donna, in gravi condizioni, è stata caricata sull'elisoccorso e trasportata d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Manzoni di Lecco.