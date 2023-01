Incidente a Cantù quest'oggi, martedì 31 gennaio 2023, in via degli Arconi: un ciclista è caduto dalla bici e sarebbe in gravissime condizioni. Sul posto l'elisoccorso.

Incidente a Cantù: gravissimo un ciclista

Poco prima delle 14 di oggi in via degli Arconi è partita una chiamata urgente al 118: un ciclista, canturino di 67 anni, è stato trovato in gravissime condizioni di salute in seguito ad una caduta dalla bici. Sul posto si è precipitata la Croce Rossa di Cantù con un'ambulanza e un'auto medica, ma anche l'elisoccorso di Como che dopo le prime cure prestate al ferito lo ha trasportato all'ospedale Circolo di Varese con la massima urgenza.

Sul posto anche la Polizia locale per deviare il traffico. Infatti, la strada al momento risulta ancora chiusa per permettere i rilevamenti delle forze dell'ordine. Al vaglio anche la possibilità di un incidente con coinvolta un'automobile che si sarebbe poi data alla fuga senza prestare soccorso.

Articolo in aggiornamento.

La partenza dell'elisoccorso

Foto 1 di 5 L'imbocco di via degli Arconi chiuso Foto 2 di 5 I rilevamenti Foto 3 di 5 L'ambulanza Foto 4 di 5 L'auto medica e l'Elisoccorso Foto 5 di 5 Il luogo dell'incidente

Il luogo dell'incidente