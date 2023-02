Ieri, martedì 31 gennaio 2023, a Cantù, in via degli Arconi, poco prima delle 14 si è verificato un incidente che ha coinvolto un ciclista di 67 anni. L'uomo è Alberto Bergna.

Incidente a Cantù: il ciclista caduto in via Arconi è Alberto Bergna

Alberto Bergna è un ex direttore Cna di Como, il sindacato degli imprenditori di Como, ed era figura nota sul nostro territorio. Nella giornata di ieri stava percorrendo la via degli Arconi a Cantù, quando, per cause ancora da accertare, è caduto dalla sua bici impattando rovinosamente a terra.

Le sue condizioni di salute sono parse immediatamente gravi, tanto da far scattare la chiamata al 118 e da far decollare l'elisoccorso di Como. Dopo le prime cure sul luogo dell'incidente Bergna è stato portato con massima urgenza all'ospedale Circolo di Varese dove nella giornata di ieri sono proseguiti gli accertamenti. Le sue condizioni di salute sono ancora gravi, ma non sembra essere in pericolo di vita. La prognosi rimane riservata.