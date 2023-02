Incidente a Cantù: investito un giovane di 23 anni.

Momenti di paura per un ragazzo di 23 anni nella serata di ieri, venerdì 24 febbraio 2023. Il giovane infatti è stato investito intorno alle 20.45 all'imbocco di via Conciliazione a Cantù. Sul posto si sono precipitati i soccorsi in codice rosso: un'ambulanza della Cri di Cermenate e un'auto medica.

I soccorritori gli hanno prestato le prime cure, quindi lo hanno accompagnato inn codice giallo (media gravità) all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sulla dinamica di quanto accaduto indaga la Compagnia Carabinieri di Cantù.