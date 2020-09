Incidente a Cantù moto tampona un’auto: ferito un 15enne

Nel pomeriggio di oggi, 23 settembre 2020, c’è stato un incidente a Cantù.

Incidente a Cantù moto tampona un’auto

In via Fiammenghini, all’altezza del civico 45, sono arrivate d’urgenza l’ambulanza e l’automedica intorno alle 17. Successivamente anche la Polizia locale. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto una moto, con alla guida un giovane di 15 anni, avrebbe tamponato l’auto che viaggiava davanti la quale avrebbe rallentato per far passare un pedone. Nella caduta il giovane motocilista avrebbe riportato un problema alla caviglia.