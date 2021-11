Soccorsi in strada

É finito sull'asfalto il giovane alla guida della due ruote.

Incidente a Cantù: scontro tra auto e moto in via Grandi.

Il sinistro si é verificato qualche minuto dopo le 18 di oggi pomeriggio, martedì 30 novembre 2021, in via Achille Grandi a Cantù, proprio di fronte al Brico. Schianto tra auto e moto che ha visto ferito il giovane al guida della due ruote. Sul posto sono intervenuti auto medica e ambulanza della Croce azzurra di Cadorago oltre sai Carabinieri per i rilevamenti del caso.