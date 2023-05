Incidente a Cantù questo pomeriggio, martedì 9 maggio 2023. Nel sinistro coinvolte una moto e un'automobile e soccorsi dal 118 due giovanissimi.

Incidente a Cantù: scontro tra auto e moto in viale alla Madonna. Feriti due giovanissimi

L'impatto si è verificato oggi pomeriggio alle 16.45 a Cantù in viale alla Madonna, all'altezza dell'incrocio con via Alberto da Giussano. Ancora da definire la dinamica di quanto accaduto, quello che è certo è che nell'incidente sono state coinvolte una moto, un'auto e tre persone. Due di queste sarebbero dei giovanissimi: una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 18.

Sul luogo del sinistro si sono presentati, in codice rosso (massima urgenza), le ambulanze della Croce Rossa di Lentate e di Cantù, insieme a un'auto medica e alla Polizia locale. Entrambe le ambulanze sono rientrate in ospedale in codice giallo. Fortunatamente nessun coinvolto è in pericolo di vita.

Il luogo dell'incidente