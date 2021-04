Intorno alle 13.15 di oggi, mercoledì 7 aprile 2021, sono stati allertati i soccorsi in codice rosso per un incidente a Cantù.

Incidente a Cantù scontro tra auto e moto

Sul posto, in via Monte Baldo, a Cascina Amata, si sono precipitate automedica e Croce Bianca di Mariano. A scontrarsi sono state un’auto e una moto. Soccorso un uomo di 46 anni. Fortunatamente, dopo le prime cure, è stato scongiurato il peggio: il ferito è infatti fuori pericolo, è stato trasportato in codice verde all’ospedale.