L'impatto

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso.

Incidente a Cantù nella mattinata di oggi, mercoledì 15 dicembre 2021, intorno alle 10.30

Incidente a Cantù scontro tra auto in via Negroni

Sul posto automedica e Cri di Cantù in codice rosso. Insieme a loro anche Vigili del fuoco per la messa in sicurezza e Polizia locale per ricostruire la dinamica oltre a dirigere il traffico. Due le auto coinvolte, una Opel e una Volkswagen Golf. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto un automobilista sarebbe uscito dallo stop di via Negroni, andando ad impattare con l'altro mezzo che sopraggiungeva da via XXIV Maggio, all'altezza del passaggio pedonale.

Soccorsa una donna di 52 anni, che è stata messa sulla barella, cosciente, e trasportata all'ospedale in codice verde. All'interno di una delle due auto c'era anche un bambino che fortunatamente non ha riportato ferite.