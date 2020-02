Incidente a Cantù scontro tra auto SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 27 e il 28 febbraio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Cantù scontro tra auto

L’impatto è avvenuto intorno alle 22, in via Giovanni Papa XXIII. Sul posto la Cri di Cantù che ha soccorso due persone di 25 e 39 anni. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Altri interventi

Da segnalare anche un malore a Canzo per un uomo di 52 anni. Alle 5, un evento violento in via Varesina a Villa Guardia. Una persona di 31 anni è finita in ospedale in codice verde.