Oggi, martedì 29 giugno 2021, c'è stato un incidente a Cantù intorno a mezzogiorno.

Incidente a Cantù scontro tra auto

In via Alciato si sono scontrate due auto. Sul posto è arrivata la Croce Bianca di Mariano Comense che ha soccorso una donna di 33 anni, che era alla guida di una delle due vetture. Attivato anche il carroattrezzi per la rimozione della vettura maggiormente danneggiata dall'impatto.