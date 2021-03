Incidente a Cantù: scontro tra due auto in via Borgognone.

Schianto questa mattina, sabato 6 marzo 2021, a Cantù. Due auto si sono scontrate in via Borgognone all’incrocio con via Marsala intorno alle 11. Due gli automobilisti coinvolti: una donna di 52 anni e un uomo di 34. Solo la donna è stata trasportata all’ospedale Sant’Antonio Abate dalla Cri di Cantù accorsa in posto per ulteriori accertamenti. Presenti per i rilevamenti del caso gli agenti della Polizia Locale di Cantù.