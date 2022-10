È successo oggi pomeriggio, poco prima delle 14, in via per Alzate: un incidente a Cantù con tanto di ribaltamento del veicolo.

Incidente a Cantù: si ribalta con l'auto in via per Alzate

Paura per un giovane di 19 anni in via per Alzate a Cantù quest'oggi, giovedì 27 ottobre 2022. Mentre percorreva la strada con il suo "Maggiolino" d'epoca ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi rovinosamente e andando a finire nell'altra corsia della carreggiata. Sul posto si sono precipitati i volontari dell'Sos di Lurago in codice rosso, i Carabinieri di Cantù e i Vigili del fuoco di Como. Dopo il grande spavento, per fortuna, il ragazzo è uscito dall'abitacolo con qualche ferita, ma non in gravi condizioni. È stato così trasportato in codice giallo in ospedale.

Il luogo dell'incidente