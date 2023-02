Oggi, martedì 7 febbraio 2023, a Cantù si è verificato un incidente in via Milano, proprio di fronte al ristorante Pane e Trita: un uomo, classe 1972, si è schiantato con l'auto contro il muretto che divide il parcheggio dalla strada.

Incidente a Cantù: si schianta contro il muretto, è gravissimo

È successo tutto poco prima delle 17: un uomo di 50 anni è andato a schiantarsi contro il muretto a fianco della carreggiata. Dalle prime ricostruzioni si pensa possa essere stato colpito da un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo dell'auto.

Sul posto, in codice rosso e a sirene spiegate, un'auto medica e un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù, ma anche l'elisoccorso di Como. Il personale sanitario, dopo le prime manovre di soccorso, ha caricato l'uomo sull'elicottero che ha preso il volo in direzione Monza, sempre in codice rosso. Molto gravi le sue condizioni.

Insieme ai soccorsi anche i Carabinieri di Cantù, la Polizia locale e i Vigili del fuoco di Como.

Il luogo dell'incidente