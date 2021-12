Incidente a Cantù SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 3 e il 4 dicembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Cantù

L'episodio è avvenuto intorno alle 2.50, in via per Intimiano 11. Sul posto la Cri di Cantù che ha soccorso una persona di 49 anni che, dopo le prime cure, è stata trasportata in codice verde all'ospedale. Presenti anche i Carabinieri di Cantù per la ricostruzione della dinamica e i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

Da segnalare anche un lieve malore a Cernobbio e un'intossicazione etilica a Sorico, in via Vittorio Emanuele.