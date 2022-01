Incidente a Cantù: soccorsi in codice rosso

Cronaca

I tre feriti fortunatamente hanno riportato danni solo lievi.

Incidente questa sera a Cantù.

In via Saffi

Intorno alle 18.30 di oggi, domenica 9 gennaio 2022, i soccorsi sono stati chiamati a intervenire in codice rosso a Cantù, in via Saffi. Nell'incidente tra due auto sono state coinvolte quattro persone, tre delle quali sono state poi trasportate dall'ambulanza, fortunatamente in codice verde. Si tratta di due donne, di 27 e 74 anni, e di un uomo di 77 anni. Per tutti, dunque, solo lievi ferite. Per ricostruire l'esatta dinamica di quanto è accaduto sono stati chiamati sul posto anche i Carabinieri di Cantù.