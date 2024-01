Incidente a Cantù: taglia la rotonda e entra nel cortile di una casa

È successo questa notte, sabato 20 gennaio 2024, a Cantù in via Lombardia: un'auto avrebbe tagliato la rotonda nei pressi del civico 61 finendo poi per perdere il controllo e invadere il cortile della casa.

L'intervento

Immediatamente allertati i soccorsi che si sono presentati sul posto intorno alle 2.30 in codice giallo con un'ambulanza della Sos di Lurago d'Erba e un'auto medica. Insieme al personale sanitario anche i Carabinieri di Cantù e i Vigili del fuoco.

La persona alla guida dell'auto, 24 anni, è stata poi trasportata in ospedale, al Sant'Anna, in codice giallo, con ferite mediamente gravi.

Il luogo dell'incidente