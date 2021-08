Incidente a Cantù tra due auto SIRENE DI NOTTE

Incidente a Cantù nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 agosto 2021.

Incidente a Cantù

L'episodio si é verificato intorno alle 22.25 in via Como dove due auto si sono scontrate. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due ragazze di 22 e 26 anni e un uomo di 32. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e due ambulanze della Cri di Como e della Cri di Lipomo che hanno trasportato in ospedale in codice giallo i feriti. Presenti per i rilevamenti i Carabinieri.