Incidente a Cantù, traffico in tilt

Oggi, martedì 17 dicembre, poco dopo le 9, si è verificato un incidente all'intersezione tra via Negroni e via ventiquattro maggio a Cantù.

Il sinistro

L'incidente ha coinvolto due veicoli, guidati da due donne, una di 44 anni e una di 60. Sul posto è arrivata un'ambulanza del comitato cittadino della Croce Rossa di Cantù. E' giunto in via Negroni anche un mezzo dei Vigili del Fuoco, che si è occupato della messa in sicurezza dei veicoli. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale di Cantù.

Traffico in tilt

La chiusura di via Negroni e quella di via Ventiquattro maggio ha creato non pochi problemi alla viabilità cittadina, anche alla luce dell'ora di punta nella quale si è verificato il sinistro.