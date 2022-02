In via per Alzate

Questa mattina intorno alle 7.30.

Mattinata complicata per gli automobilisti canturini. Intorno alle 7.30 di oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, c’è stato un incidente in via per Alzate.

Incidente a Cantù, traffico rallentato

A scontrarsi sarebbero state due auto. Soccorsi attivati in codice giallo per una donna di 34 anni e un uomo di 42. Ripercussioni anche sul traffico che al momento risulta rallentato. Si segnalano ingorghi il via per Alzate, via xxiv Maggio, via Ettore Brambilla, Alciato.