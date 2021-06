Nella mattinata di oggi, mercoledì 30 giugno 2021, c'è stato un incidente a Cantù.

Incidente a Cantù, un ferito trasportato all'ospedale

A scontrarsi sono stati un'auto e un furgone che stavano percorrendo via Borgognone. Tutto è successo intorno alle 10.30, coinvolti un giovane di 19 anni e un uomo di 44. Sul posto è intervenuta la Cri di Cantù che ha soccorso un ferito e, dopo le prime cure, l'ha trasportato in codice verde all'ospedale cittadino. Per la messa in sicurezza stradale sono intervenuti i Vigili del fuoco, allertati invece i Carabinieri per i rilievi.