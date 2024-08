Incidente a Cantù, una persona in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 agosto, si è verificato un incidente in via per Alzate a Cantù.

Scontro tra due mezzi

Ad essere coinvolti sono stati due mezzi, un'automobile e un furgone. La vettura in particolare a causa dello schianto si è ribaltata. Il sinistro, avvenuto attorno alle 14, ha coinvolto due persone, un ragazzo di 20 anni e un uomo di 63 anni.

I soccorsi

Poco dopo lo schianto sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, l'ambulanza e l'auto infermieristica. Per fortuna le condizioni del ferito si sono rivelate meno gravi di quanto temuto in un primo momento. Per questa ragione è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale.