Incidente a Cantù: si ribalta con l'auto

Incidente a Cantù nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 maggio 2024, intorno alle 18.

Incidente a Cantù: ferita una donna

L'episodio è avvenuto in via Como. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, una donna di 29 anni, alla guida di un'auto modello Seat Ibiza, era ferma in attesa di svoltare a sinistra, in direzione Capiago Intimiano, da dietro è stata tamponata da una Fiat 500, con a bordo tre donne. Deviando la traiettoria verso destra, la 500 ha urtato il cordolo del marciapiede e si è ribaltata sulla fiancata. L'unica persona ferita è stata la donna all'interno della Seat, trasportata in codice verde all'ospedale di Cantù. Sul posto due auto della Polizia locale per i rilievi e la viabilità.