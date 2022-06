Incidente poco prima delle 19 di oggi, mercoledì 15 giugno 2022, a Cantù.

Incidente a Cantù un’auto si ribalta

Tutto è successo in via Cristoforo Colombo. Ad impattare sono state due auto, una delle quali si è ribaltata. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso per un uomo di 39 anni e una donna di 44. Dopo i primi attimi di grande paura, è stato scongiurato il peggio: risulta infatti un solo ferito, lieve, trasporto all’ospedale in codice verde.