Incidente a Canzo: coinvolte quattro persone. E' successo nella prima mattinata di oggi, domenica 27 agosto 2023, in via Volta, lungo la Sp 41.

Secondo le prime ricostruzioni, un'auto con a bordo quattro persone sarebbe improvvisamente finita fuori strada e si sarebbe schiantata contro un muro lungo la Provinciale 41. Quattro le persone coinvolte, di 22,32, 35 e 38 anni.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bosisio Parini, della Sos di Canzo e della Croce Rossa di Lipomo con tre ambulanze. Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri e la Polizia locale. Come riportato, quattro sono state le persone coinvolte: tre sarebbero state portate in ospedale in codice giallo.

Essenziale l'intervento dei Vigili del fuoco, a seguito del sinistro, per le operazioni di sgombero e messa in sicurezza della sede stradale a seguito dell'incidente.