Incidente a Canzo: grave un uomo incastrato nel furgone SIRENE DI NOTTE

Nella serata di ieri, 8 giugno 2020, c’è stato un incidente a Canzo.

Incidente a Canzo: grave un uomo incastrato nel furgone

L’episodio è avvenuto in via delle Grigne, sulla Sp40. I Vigili del fuoco sono intevenuti per soccorrere un uomo che è rimasto incastrato in un furgone, precedentemente uscito di strada. Dopo averlo estratto dal mezzo, il ferito è stato affidato alle cure dei sanitari, arrivati sul posto con ambulanza e automedica. E’ stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale di Lecco. Per ricostruire la dinamica dell’accaduto erano presenti anche i Carabinieri di Como.