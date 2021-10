L'impatto

Incidente a Canzo impatto frontale tra due veicoli

L'impatto è avvenuto in via Volta. A scontrarsi sono stati un'auto e un camion. Sul posto è intervenuta una squadra dai Vigili del fuoco del distaccamento di Erba, per la messa in sicurezza. Non si segnalano feriti.