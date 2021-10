Senza feriti

Poco prima delle 16 di oggi.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 ottobre 2021, si è verificato un incidente a Canzo.

Incidente a Canzo, scontro tra auto

L'impatto è avvenuto poco prima delle 16 sulla Sp41. A scontrarsi sarebbero state due auto. Sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri, impegnati per la ricostruzione della dinamica. Attivata anche un'ambulanza per una donna di 57 anni, non è stato però necessario il trasporto in ospedale. L'incidente ha creato anche dei rallentamenti alla viabilità.