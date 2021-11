intervento

E' successo poco dopo le 8.30 di stamattina, lunedì 15 novembre 2021

Incidente a Canzo: soccorsa una donna di 39 anni.

E' successo poco dopo le 8.30 di oggi, lunedì 15 novembre 2021. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, una donna di 39 anni sarebbe stata investita da un'auto in via Roma, in pieno centro paese, nei pressi della stazione ferroviaria. Inizialmente le condizioni della donna erano state segnalate in codice rosso, dunque della massima gravità, ma fortunatamente la donna non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i soccorritori del Lariosoccorso di Erba e l'automedica. La 39enne è stata successivamente trasportata in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco. Non sarebbe in pericolo di vita.