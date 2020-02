Incidente a Capiago all’ospedale un 15enne FOTO

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 febbraio 2020, si è verificato un incidente a Capiago Intimiano.

Incidente a Capiago all’ospedale un 14enne

L’impatto è avvenuto intorno alle 14.15 in via Serenza. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto un ragazzino di 15 anni, alla guida di un motorino, si è scontrato contro un’auto. Sul posto la Croce Azzurra di Como che ha trasportato il giovane all’ospedale di Cantù in codice verde per accertamenti.