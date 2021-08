Incidente a Carimate: investito un ciclista.

Momenti di paura oggi a Carimate, in via San Francesco nella frazione di Montesolaro. Un uomo di 36 anni in sella alla sua bicicletta è stato investito da un veicolo. L'impatto si è verificato poco prima delle 12.30.

I soccorsi

Immediatamente è scattato l'allarme. Sul posto sono arrivate in codice giallo un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù e l'automedica. Le condizioni dell'uomo sono apparse serie ma il ferito non sarebbe in pericolo di vita. Una volta stabilizzato, è stato caricato sull'ambulanza e trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Desio.