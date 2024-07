Incidente a Carimate: scontro tra auto e moto

Incidente a Carimate sulla Sp35. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso.

Incidente a Carimate

L'impatto è avvenuto intorno alle 12.15, in località Ronco. A scontrarsi sono stati un'auto e una moto. Immediata la chiamata ai soccorsi che si sono precipitati sul posto con l'automedica e la Cri di Cantù. Dopo le prime cure, le condizioni dell'uomo sulla moto, un 51enne, si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato trasportato in codice giallo all'ospedale, non è quindi in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cantù e la Polizia locale. A loro spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento il tratto della Sp35 risulta chiuso al traffico.