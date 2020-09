Incidente a Casnate coinvolti due giovani di 15 e 16 anni

Incidente a Casnate con Bernate nella mattinata di oggi, giovedì 17 settembre 2020.

Incidente a Casnate

L’allarme è scattto intorno alle 10.20, in via Tommaso Grossi. Sul posto la Cri di Grandate, la Croce Azzurra di Como e l’automedica che sono state allertate d’urgenza, in codice rosso. Insieme a loro anche i Carabinieri di Cantù, chiamati a ricostruire la dinamica dell’accaduto. A scontrarsi un’auto e una moto. Coinvolti due giovani di 15 e 16 anni. Dopo la paura iniziale sembrerebbe che i due non siano in pericolo di vita. Uno di loro ha riportato un trauma ad una gamba.