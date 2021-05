Incidente a Cassina Rizzardi SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 20 e il 21 maggio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Cassina Rizzardi

Tutto è successo intorno alle 21.40, in via Della Chiesa. La Croce Verde di Fino ha soccorso un uomo di 61 anni a seguito di un incidente tra due auto. Dopo le prime cure è stato trasportato in codice verde al Sant’Anna.

Da segnalare un’intossicazione etilica a Como e diversi malori tra Como, Luisago e Montano Lucino.