Incidente a Castelmarte: intervengono i Vigili del fuoco. E' successo questa mattina, lunedì 9 settembre 2024.

Incidente a Castelmarte: soccorse due persone

L'intervento è avvenuto intorno alle 7 di oggi lungo la Sp 40, in via Lambro, nel territorio di Castelmarte. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Lariosoccorso e una squadra dei Vigili del fuoco che ha coadiuvato le operazioni di soccorso. In particolare sono state soccorse due persone, estratte da un'auto e segnalate in codice giallo: non sarebbero dunque in pericolo di vita.