Incidente a Cermenate: 19enne finisce fuori strada con l’auto.

Grande spavento questa mattina, mercoledì 13 gennaio 2021, a Cermenate per un incidente stradale. Un’auto, condotta da un 19enne, è infatti finita fuori strada in via Negrini per cause che saranno i Carabinieri presenti in posto a stabilire. La situazione sembrava particolarmente grave tanto che la Croce Verde di Fino Mornasco e l’auto medica sono state allertate in codice rosso. Fortunatamente le condizione del ragazzo ferito sono apparse meno gravi del previsto ma è comunque stato trasportato in ospedale in codice giallo. Allertati i Volontari del Lario che stanno gestendo la viabilità. Sul posto è arrivato anche il carro attrezzi che dovrà tirare l’auto fuori dalla cunetta a bordo strada.