Incidente a Cermenate, coinvolto un monopattino: ferito un 29enne

Un 29enne è finito sull'asfalto questa mattina, venerdì 21 ottobre 2022, in via Matteotti a Cermenate. Il giovane stava percorrendo la strada sul suo monopattino quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale intervenuta in posto, si è scontrato con un'automobile.

In via Matteotti, poco distante dal nuovo attraversamento pedonale rialzato, è intervenuta un'ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca che ha soccorso il giovane e lo ha trasportato in ospedale in codice giallo (media gravità). Gli interventi di soccorso hanno impegnato la carreggiata e si sono formate alcune code sia in direzione Bregnano che in direzione Cantù.