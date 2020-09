Incidente a Cermenate: ferita 23enne SIRENE DI NOTTE

Incidente a Cermenate: ferita 23enne.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 3 del mattino, nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 settembre 2020. Un’auto che procedeva in via Giacomo Matteotti a Cermenate è finita contro un ostacolo. Nell’impatto è rimasta ferita una ragazza di 23 anni. Sul posto è arrivata la Cri di Lomazzo che l’ha soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna. Presenti per i rilevamenti del caso anche i Carabinieri.