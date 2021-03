Incidente a Cermenate: postino cade dalla moto, soccorso in codice rosso

Incidente a Cermenate questo pomeriggio.

E’ accaduto in via Monte Rosa

Momenti di paura questo pomeriggio, martedì 2 marzo 2021, in via Monte Rosa, all’altezza del civico 2, a Cermenate. Erano da poco scoccate le 16.30 quando i soccorsi sono stati chiamati a intervenire per una caduta dalla moto, in codice rosso. Sul posto sono giunte un’ambulanza della Croce Verde e l’automedica, insieme a una pattuglia della Polizia locale di Cermenate. A perdere il controllo del suo mezzo è stato il postino, un uomo di 28 anni, che ha fatto tutto da solo ed è rovinato a terra. Fortunatamente le sue condizioni sono parse subito buone ai soccorritori, tanto che è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti in codice verde.