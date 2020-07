Incidente a Cermenate SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 18 e il 19 luglio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Cermenate

Intorno alle 00.30 in via Negrini, a Cermenate, c’è stato un’auto è finita contro un ostacolo. Soccorso un 27enne, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Altri interventi

Intorno alle 2. 50 a Como in viale Marconi si segnala una rissa. Sul posto la Cri di Como e l’automedica. Intorno alle 3.40 anche una caduta da bici, sempre a Como, in viale varese. Un uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.