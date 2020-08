Incidente a Cermenate SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Cermenate

Intorno alle 20.15 un’auto, guidata da una donna di 37 anni, è finita contro un ostacolo in via Montebello, all’altezza del civico 32. Sul posto ambulanza, automedica e Forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale.

Altri interventi

Si segnala anche un’intossicazione etilica a Rebbio e una caduta al suolo a Camerlata. A Mozzate, intorno alle 00.20, soccorsa una donna di 22 anni.