Incidente a Cermenate SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 1 e il 2 giugno 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Incidente a Cermenate

L'impatto è avvenuto sulla Sp32, a Cermenate intorno alle 2.30. Sul posto è arrivata l'ambulanza che ha soccorso una donna di 20 anni. Non è stato necessario il trasporto in ospedale. A Mariano da segnalare anche un'aggressione, in via Salvo d'Acquisto. La Croce Bianca di Mariano, sempre intorno alle 2.30, ha soccorso un giovane di 24 anni che è stato trasportato in codice verde all'ospedale. A Valbrona invece un'intossicazione etilica alle 2.