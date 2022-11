Impatto tra auto poco dopo le 14.30 di oggi, domenica 27 novembre 2022.

Incidente a Cermenate, soccorso un giovane

Tutto è successo in via Europa Unita. Sul posto un'ambulanza che ha soccorso un giovane di 22 anni. Allertati anche i Carabinieri di Cantù per la ricostruzione della dinamica dell'accaduto.