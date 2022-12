È successo questo pomeriggio, mercoledì 21 dicembre 2022, a Colverde: un'auto ha investito un cavallo. Necessario l'intervento dei soccorsi sanitari per alcune persone ferite.

Incidente a Colverde: auto investe un cavallo, ci sono feriti

Oggi, intorno alle 17.45, a Colverde un'automobile ha investito un cavallo. Un incidente non di poco conto, come si evince anche dalle immagini: l'auto è stata danneggiata nella perte anteriore destra e lo scontro con l'animale ha completamente sfondato il parabrezza.

Nell'incidente sono state coinvolte tre persone: una bambina di 3 anni e due donne, di 52 e 79 anni. Per loro le ferite non sono gravi, come hanno potuto subito constatare i volontari della Croce Rossa di Uggiate accorsi sul posto. Per precauzione però sono state portate in ospedale per degli accertamenti.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i Carabinieri di Como.

Le foto