Incidente a Colverde: finisce con lo scooter contro la recinzione di una ditta VIDEO e FOTO

Questa mattina, venerdì 31 luglio 2020, intorno alle 11, si è verificato un incidente a Colverde.

Incidente a Colverde: finisce con lo scooter contro la recinzione di una ditta

Soccorso d’urgenza un motocilista di 55 anni. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, lo scooter, modello Yamaha T max 500, viaggiava su via Leonardo Da Vinci, frazione Gironico di Colverde. Un’auto, una Seat M II, che procedeva davanti a lui, guidata da una donna di 59 anni, ha svoltato in via Giovanni Paolo II. Lo scooterista però non si è accorto della manovra e ha urtato l’auto, finendo contro la recinzione di una ditta, abbattendola.

Sospiro di sollievo

Sul posto subito allertate la Sos di Olgiate Comasco e un’automedica. Presente anche la Polizia locale di Colverde per i rilievi del caso. Nonostante l’impatto, l’uomo sarebbe sempre rimasto cosciente. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in codice verde all’ospedale.