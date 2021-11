in edicola

Aveva 56 anni. Lascia la moglie e due figlie.

Il tragico incidente costato la vita a Luca Giuseppe Bazzanini unisce nel dolore più comunità. Olgiate, Binago e Albavilla, paese di cui era originario il 56enne scomparso martedì e dove ha trascorso i primi anni della sua vita, fino all’adolescenza.

Incidente a Como: addio a Luca Bazzanini

Ha perso la vita a causa di un incidente stradale. Martedì 2 novembre, alle 21.15, a Como, era in sella al suo scooter Suzuki Burgman 400, in via Varesina, all’altezza della Ca’ d’Industria. Usciva dalla città, diretto verso casa. Per cause ancora da appurare, forse uno scarto improvviso per paura di impattare con un’automobile vista approssimarsi proprio all’uscita della vicina casa di riposo, ha perso il controllo della due ruote, finendo contro la segnaletica che indica l’obbligo di svolta a destra per chi esce dalla Rsa. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce azzurra e l’automedica del 118. Il 56enne, a quanto risulta cosciente al momento dell’arrivo dei soccorritori, è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Purtroppo le conseguenze del terribile impatto si sono rivelate fatali: Luca è spirato alle 22.30. Lascia la moglie, Monica Mauri e le due figlie di 28 e 17 anni.

