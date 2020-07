Incidente a Como SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 30 e 31 luglio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Como

Scontro tra auto in via Lissi, intorno alle 20.30. Ad avere la peggio un uomo di 36 anni che è stato soccorso in codice verde e trasportato all’ospedale Sant’Anna. Sul posto anche la Questura di Como che avrà il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Altri interventi

Alle 21.30 si segnala un infortunio a Cermante, in via Europa. Sul posto la Cri di Lomazzo che ha portato un ventenne all’ospedale di Saronno, in codice verde. Due malori invece a Como.