Incidente a Como, soccorsa una ventenne SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Como, soccorsa una ventenne

Allarme in codice rosso intorno alle 20.30, in via Varesina. Un’auto guidata da una giovane di 20 anni é finita contro un ostacolo. Sul posto auto medica e Croce Azzurra. Dopo le prime cure, per fortuna il peggio è stato scongiurato: la ferita è stata trasportata in codice verde all’ospedale. Intervenuti anche Vigili del fuoco e Carabinieri di Como (foto incidente).

Sempre a Como, da segnalare un infortunio sportivo in via Adamello, un intervento in piazza Matteotti di cui non si conoscono le motivazioni e infine, alle 22.40, in via Baragiola, uno scontro tra auto con protagonisti un 52enne è un 56enne. Un ferito è stato trasportato in codice verde all’ospedale.

A Tremezzina invece incendio di un veicolo intorno a mezzanotte. Soccorsa anche una donna in piazza Garibaldi a Cantù, portata poi in codice verde all’ospedale. Alle 4.30 invece intossicazione etilica l’era una 46enne a Erba.